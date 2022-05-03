Болгария и Чехия могут запросить исключение из эмбарго на российскую нефть

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Болгария и Чехия могут запросить исключение из эмбарго на российскую нефть и выдвинуть свои требования, потому что не смогут быстро найти замену поставкам из РФ, сообщает TF1 Info со ссылкой на неназванных депутатов и дипломатов Евросоюза. Новый пакет санкций, который готовит ЕС, включает предложения об отказе от нефти из России за шесть — восемь месяцев, при этом Венгрия и Словакия уже попросили послабления.

Эти позиции проблематичны, потому что другие страны, такие как Болгария и Чехия, также могут выдвинуть свои требования, — говорится в публикации.

По словам европейского чиновника, все будут требовать послаблений, поэтому необходимо найти наиболее правильное решение по поводу эмбарго. В пример он привёл Венгрию и Словакию, которые не имеют выхода к морю, полностью зависят от поставок по трубопроводу «Дружба». Им было решено дать послабления, благодаря которым страны смогут продолжать закупки в России до 2023 года.

2 мая в немецких СМИ появилась информация о том, что Венгрия, а также Австрия и Словакия отозвали своё право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Вероятной причиной стало то, что Германия выступила за отказ от нефти из России.

Однако глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что власти Венгрии наложат вето на любую инициативу ЕС, связанную с ограничением импорта российских энергоресурсов. Он также добавил, что в Европе не принимали законов, запрещающих оплачивать российский газ в рублях. Позже его слова подтвердил представитель правительства Золтан Ковач, отметив, что Будапешт не станет поддерживать санкции против поставок российских газа и нефти.

По словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такая позиция Будапешта связана с защитой энергетической безопасности страны. Он также подчеркнул, что Венгрия голосовала за каждый пакет санкций в Евросоюзе, однако несмотря на это, страна сталкивается с несправедливыми упрёками со стороны ЕС.