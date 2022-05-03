В Венгрии объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России Сийярто: отказ от санкций против российской нефти продиктован энергобезопасностью Венгрии

Петер Сийярто / Фото Global Look Press

Отказ Венгрии от принятия санкций в отношении российской нефти и газа является не политическим решением, это связано с защитой энергетической безопасности страны, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с заместителем премьера — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. По его словам, которые приводит РИА Новости, Венгрия голосовала за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, страна сталкивается с несправедливыми упрёками со стороны ЕС.

Мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию, — сказал он.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт не станет поддерживать санкции против поставок российских газа и нефти.

По информации Reuters, Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на импорт нефти из России в рамках очередных санкций ЕС. Исключение для них могут сделать ради «сохранения единства блока».