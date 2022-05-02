Венгрия опровергла отказ от газа и нефти из России

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что его Будапешт не станет поддерживать санкции против поставок российских газа и нефти. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

О том, что Венгрия вместе с Австрией и Словакией собираются поддержать эмбарго на российские энергоносители сообщил телеканал ZDF.

Венгрия не «отзывала своё вето». На самом деле позиция Венгрии по санкциям в отношении российских нефти и газа остается неизменной: мы их не поддерживаем, — возразил на это Ковач.

Меж тем Австрия планирует присоединиться к эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России, об этом сообщила австрийский министр энергетики Леонора Гевесслер. Она отметила, что Австрия готова пойти на такие меры. По её словам, страна покупала только 10% от своей импортируемой нефти из России.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на импорт нефти из России в рамках очередных санкций ЕС. Исключение для них могут сделать ради «сохранения единства блока».