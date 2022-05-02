Reuters: ЕС может разрешить Венгрии и Словакии импорт российской нефти

Европейская комиссия в Брюсселе / Фото Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на импорт нефти из России в рамках очередных санкций ЕС. Исключение для них могут сделать ради «сохранения единства блока», сообщает Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Собеседники агентства пояснили, что возможны два варианта. В первом случае Будапешту и Братиславе могу позволить не присоединяться к нефтяному эмбарго, во втором — им будет предложен более длительный отрезок времени для отказа от поставок российской нефти.

Они также добавили, что Европа будет, скорее всего, поэтапно вводить запрет на импорт нефти из РФ и вступит он в силу только в 2023 году.

По информации агентства, около 26% нефти, потребляемой ЕС, идёт из России, однако соотношение варьируется в зависимости от страны. Так, Словакия и Венгрия получают 96% и 58% нефтепродуктов из России соответственно.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу Евросоюза, связанную с ограничением импорта российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что ЕС не должен вводить таких санкций, которые будут иметь негативные последствия для его экономики.

Однако затем немецкие СМИ сообщили, что Венгрия, а также Австрия и Словакия отозвали своё право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Вероятной причиной стало то, что Германия выступила за отказ от нефти из России.