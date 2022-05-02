ZDF: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть

Грузовые составы с нефтью в нефтеналивном терминале / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали своё право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, сообщает ZDF. По информации телеканала, на это решение повлияло то, что Германия выступила за эмбарго на поставки нефти из России.

Таким образом, ожидается, что вопрос об эмбарго будет решён в ближайшие несколько дней, — заявил корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш подчеркнул, что власти наложат вето на любую инициативу ЕС, связанную с ограничением импорта российских энергоресурсов.

По информации AFP, ЕС предложит поэтапный отказ от российской нефти в течение шести — восьми месяцев. Новые рестрикции могут быть представлены на рассмотрение странам-участницам уже 4 мая. Запрет на импорт российских энергоресурсов стал более вероятным после того, как Германия, до этого сопротивлявшаяся идее, изменила своё решение.

Тем не менее агентство DPA отмечало, что против эмбарго на российскую нефть выступают Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. Словакия и Венгрия не поддерживают введение немедленного запрета на импорт российской нефти в основном из-за зависимости от поставок российских энергоресурсов, а в странах Южной Европы с большой тревогой ожидают стремительного роста цен на энергоносители, к которому может привести эмбарго.