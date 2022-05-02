Венгрия наложит вето на решения ЕС об эмбарго российских энергоресурсов

Компрессорная станция природного газа / Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Власти Венгрии наложат вето на любую инициативу ЕС связанную с ограничением импорта российских энергоресурсов, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире канала HirTV. Он добавил, что в ЕС не принимали законы, запрещающие оплачивать российский газ в рублях.

Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики, — сказал он.

Гуйяш ранее также сообщил, что Европейский союз не должен принимать санкции, ограничивающие импорт российских нефти и газа. По его словам, страна продолжит свою линию и будет выступать против эмбарго на энергоресурсы из России, а также убеждать в этом других членов ЕС. Политик полагает, что Евросоюзу следует осознать негативные последствия данного шага и подумать об экономике блока.

Американское издание The New York Times 29 апреля написало, что страны ЕС могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале следующей недели. Документ уже находится в процессе подготовки в Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.