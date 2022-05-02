Власти Венгрии наложат вето на любую инициативу ЕС связанную с ограничением импорта российских энергоресурсов, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире канала HirTV. Он добавил, что в ЕС не принимали законы, запрещающие оплачивать российский газ в рублях.

Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики,сказал он.

Гуйяш ранее также сообщил, что Европейский союз не должен принимать санкции, ограничивающие импорт российских нефти и газа. По его словам, страна продолжит свою линию и будет выступать против эмбарго на энергоресурсы из России, а также убеждать в этом других членов ЕС. Политик полагает, что Евросоюзу следует осознать негативные последствия данного шага и подумать об экономике блока.

Американское издание The New York Times 29 апреля написало, что страны ЕС могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале следующей недели. Документ уже находится в процессе подготовки в Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.