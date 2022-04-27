В Германии сообщили, что экономика страны переживает двойной кризис Промышленный союз Германии: немецкая экономика переживает двойной кризис

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Немецкая экономика в настоящее время испытывает двойной кризис, об этом заявил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз экономического развития правительства ФРГ. По его мнению, Германия столкнулась с высокими ценами на энергоносители и со сбоями в международных логистических цепочках. Ланг полагает, что быстрого восстановления экономики в сложившихся обстоятельствах ожидать не стоит.

Логично, что федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз. Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится. Промышленная активность, внешняя торговля и инвестиции страны слабеют, — сказал Ланг.

Ранее сообщалось, что Германия взяла кредит €40 млрд для смягчения экономических последствий из-за поставок вооружения Украине и роста цен на энергоресурсы. В этом случае сумма нового госдолга страны составит €140 млрд.

По оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере €180 млрд в ВВП в текущем году. Согласно данным центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста ВВП от прогнозируемого в 2022 году.

Между тем глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что нет никаких оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители. Это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована, отметил он.