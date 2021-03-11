В Германии призвали ЕС объединиться для защиты «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/b125a4aa-8265-11eb-9c05-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Евросоюз должен объединить усилия для защиты проекта «Северный поток — 2». В этом убеждён глава комитета по экономике и энергетике правительства Германии Клаус Эрнст.

Он напомнил, что США продолжают оказывать санкционное давление в связи со строительством газопровода. Однако, по его словам, существуют адекватные предложения по противодействию рестрикциям.

Эти и другие предложения необходимо обсуждать на уровне ЕС, мы должны достичь единства относительно дальнейших шагов. Правительство ФРГ должно действовать активнее. Поскольку очевидно, что нам нужно защищать европейский суверенитет от незаконных санкций — вне зависимости от того, кто является президентом США, — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте Левой партии Германии.

Он отреагировал на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил о возможности новых односторонних санкций в отношении участников проекта. Эрнст констатировал, что теперь становится понятным, чего можно ожидать от Штатов в контексте переговоров по проекту.

Член бундестага подчёркивает, что на данный момент немецкое правительство не делает ничего, чтобы защититься от этого давления. При этом, замечает Эрнст, США диктуют Германии и Евросоюзу, у кого закупать энергоносители, не стесняясь использовать самые разные средства.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов продолжат противодействие строительству трубопровода «Северный поток — 2», заявил глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс. Ряд конгрессменов призвал государственного секретаря Энтони Блинкена объяснить, почему американские власти не ввели санкции в отношении нескольких компаний, которые занимаются строительством газопровода. Прайс решил прояснить этот момент.