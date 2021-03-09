США собираются и дальше противостоять строительству «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов продолжат противодействие строительству трубопровода «Северный поток — 2», заявил глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс.

Ранее ряд конгрессменов призвали государственного секретаря Энтони Блинкена объяснить, почему американские власти не ввели санкции в отношении нескольких компаний, которые занимаются строительством газопровода. Прайс решил прояснить этот момент.

Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода «Северный поток — 2», — отметил он.

Прайс добавил, что президент США Джо Байден считает газопровод плохой сделкой, передаёт ТАСС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Как писал NEWS.ru, председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер предложил в случае необходимости использовать «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Москву. Политик заявил, что на самом деле газопровод прокладывается «не в европейских интересах». Он полагает, что так как правительство ФРГ не собирается останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике».