В Европарламенте собрались использовать «Северный поток — 2» против РФ

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Председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер предложил в случае необходимости использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Москву.

Политик заявил, что на самом деле газопровод «не в европейских интересах». Он полагает — так как правительство ФРГ не собирается останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике».

Он экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов, — высказался Вебер.

По его словам, использование «Северного потока — 2» необходимо решать по мере того, как «будет себя вести» российское руководство.

Политик заявил, что власти РФ должны вернуться к партнёрскому сотрудничеству. В противном же случае газопровод не сможет полноценно работать. Он также призвал европейцев вести себя во внешней политике более уверено, передаёт Spiegel.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru писал, что с учётом экономических соображений в настоящий момент было бы безответственно не завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, это было бы аналогичным шагом с точки зрения национальной экономики. Об этом в разговоре с российскими журналистами сообщил координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф.