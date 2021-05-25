В ЦБ назвали неразумным тратить средства ФНБ на зарплаты граждан

Первый зампред Банка России Сергей Швецов назвал нецелесообразной трату средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обеспечение зарплат гражданам, пишет ТАСС.
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За всю историю человечества рост благосостояния был связан только с этим фактором, — подчеркнул он.
Поддерживать экономическую ситуацию в стране и строить долгосрочные планы, по словам Швецова, помогают бюджетное правило, плавающий курс и другие инструменты. Он добавил, что без механизма ФНБ Россия будет полностью зависеть от цены на нефть.
Ранее сообщалось, что кабмин выбрал семь приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния.