В ЦБ назвали неразумным тратить средства ФНБ на зарплаты граждан

https://static.news.ru/photo/cce5b7fc-bd43-11eb-8c3d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред Банка России Сергей Швецов назвал нецелесообразной трату средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обеспечение зарплат гражданам, пишет ТАСС.

Он пояснил , что при таком использовании денег ФНБ хватит на три года. По его словам, для повышения уровня жизни граждан нужно не тратить накопленные резервы, а увеличивать производительность труда, только так можно обеспечить долгосрочную финансовую макроэкономическую модель.

За всю историю человечества рост благосостояния был связан только с этим фактором, — подчеркнул он.

Поддерживать экономическую ситуацию в стране и строить долгосрочные планы, по словам Швецова, помогают бюджетное правило, плавающий курс и другие инструменты. Он добавил, что без механизма ФНБ Россия будет полностью зависеть от цены на нефть.

Ранее сообщалось, что кабмин выбрал семь приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния.