Названы первые проекты для финансирования из ФНБ

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Кабмин выбрал семь приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Как уточняется, инициативы уже были представлены на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. В случае одобрения они получат 895 млрд рублей и помогут обеспечить синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности страны.

По данным источников, речь идёт о развитии РЖД восточной части БАМа и железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, строительстве скоростной автодороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и трассы Казань — Екатеринбург, обновлении подвижного состава ГУП «Петербурский метрополитен», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в регионах и социально-экономическом развитии Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Отмечается, что общая стоимость данных инфраструктурных проектов составляет 4,9 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, куда можно будет инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это поручение российский лидер дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.