Путин поручил подготовить проекты для инвестирования средств ФНБ

https://static.news.ru/photo/bdc5e5a4-9b5f-11eb-87c3-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, куда можно будет инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Разработать при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций» и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния, — говорится в президентском поручении на сайте Кремля.

Это поручение Путин дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности. Кроме того, глава государства поручил при участии общественных объединений предпринимателей разработать комплекс мер, побуждающих организации к увеличению объёма финансирования инвестпроектов, осуществляемых на территории РФ. В число этих мер могут войти налоговые послабления.

Как писал NEWS.ru, кабмин РФ, реализуя реформу институтов развития, работает над созданием системы «бесшовной интеграции» мер поддержки технологических стартапов, рассказали в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Речь идёт о сквозном ускорении процесса создания стартапов (акселерации) — от формирования команд и создания компаний до вывода продукции на рынок, получения прибыли и выхода на IPO или получения инвестиций от стратегических инвесторов. В систему бесшовной интеграции вошли АНО «Платформа НТИ», институты инновационного развития — Российский фонд прямых инвестиций, а также дочерние компании ВЭБ — Фонд содействия инновациям, «Сколково», Фонд образовательных и инфраструктурных программ. Кроме того, в России формируется частно-государственный инвестиционный «фонд фондов». К проекту привлекли 10 самых крупных частных предприятий страны. Они собираются вложить в инициативу по 10 млрд рублей.