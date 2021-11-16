В бундестаге возмутились затягиванием сертификации СП-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ необоснованно затягивает сертификацию оператора «Северного потока — 2» и тем самым способствует повышению цен на газ, заявил депутат бундестага Клаус Эрнст. Он подчеркнул, что идеология и политика не должны препятствовать снабжению, сообщает ТАСС.

Приостановка Федеральным сетевым агентством процедуры сертификации Nord Stream 2 ведёт к повышению цен на газ, — сказал парламентарий.

Он указал, что стоимость топлива в нидерландском хабе TTF из-за решения регулятора выросла примерно на 10%. По словам депутата, семьи с малыми и средними доходами уже сейчас страдают от роста цен на энергоносители.

Кроме того, он напомнил о важности газа для климатической нейтральности. Депутат заявил, что будущая правящая коалиция не должна закрывать глава на оба этих вопроса.

Идеологические препятствия и политические размышления не должны угрожать снабжению. Не должно быть дальнейших задержек, — подчеркнул парламентарий.

Ранее приостановку сертификации «Северного потока — 2» прокомментировали эксперты рейтингового агентства Fitch. По их мнению, это связано с процедурными вопросами и не имеет политической подоплёки. Специалисты предположили, что газопровод может быть запущен к концу отопительного сезона 2021–2022 годов.