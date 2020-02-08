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Политический аналитик Артем Шрайбман рассказал о том, почему белорусская сторона отказалась от льгот на российскую нефть. Об этом сообщает lenta.ru.

Он рассказал, что белорусская сторона отказалась от выгоды, ради охранения суверенитета страны. Эксперт отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял интерес к интеграции с Россией.

С точки зрения Беларуси — это скорее победа, потому что исчезают риски потери суверенитета, — привёл слова Артема Шрайбмана портал.

Аналитик добавил, что этот шаг может привести к улучшению экономики Белоруссии.

В этом смысле плавный отказ от объекта зависимости обычно идёт на пользу и может подтолкнуть власть к рыночным реформам, диверсификации внешней торговли и внешней политики, — процитировали эксперта на сайте.

Он также отметил, что отсутствие зависимости Белоруссии от России может даже улучшить отношения между государствами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сенатор Алексей Пушков высказал мнение о заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, который сообщил о возможностях Белого дома обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам.