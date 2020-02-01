Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединённых Штатов Америки Майкла Помпео о возможностях Белого дома обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам.

Узнаваемо: в своё время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Ранее Помпео сообщил о готовности американской стороны продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии. Он также заявил, что Соединённые Штаты ценят усилия Минска в борьбе с терроризмом, и выразил надежду на развитие двухсторонних отношений в этой сфере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, вспомнил о совместных операциях республики и ЦРУ. Речь идёт о предотвращении распространения ядерных элементов у границ Белоруссии. Силовики задержали несколько преступников, переправлявших материалы на Запад. Помпео и Лукашенко провели переговоры в Минске 1 февраля 2020 года, писал NEWS.ru.

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