В банках сообщили, что большинство россиян хранят сбережения в рублях

https://static.news.ru/photo/195e3b32-060a-11eb-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России в крупных банках, как правило, хранят 89% сбережений в рублях. Остальные сбережения размещаются в евро и долларах. Об этом журналистам сообщили представители крупных кредитных организаций.

Отмечается, что в экзотических валютах россияне хранят деньги крайне редко.

В «Русском стандарте» хранится 98,6% сбережений в рублях, а 1,4% — в евро или долларах. В Абсолют банке 95% составляют рублёвые депозиты. Доля вкладов в евро — 1%, а в долларах — 4%. В МКБ в рублях лежит примерно 92%, в валюте — около 8%.

В Газпромбанке 88,41% — сбережения в рублях, а в долларах и евро 9,79% и 1,8% соответственно.

С начала года валютная составляющая счетов физлиц снизилась на 8% в валюте счёта, однако с августа 2020 года доля счетов в долларах и евро начала увеличиваться. Доля рублей в пассивах физлиц — 82%, долларов — 14%, евро — 4%. Меньше процента (0,2% примерно, постоянная величина) занимают фунты стерлингов, швейцарские франки и иены, — передаёт сообщения от «Уралсиба» РИА Новости.

В Промсвязьбанке в рублях хранятся примерно 81% сбережений, а в валюте — 19%.

Как ранее писал NEWS.ru, кредитные организации комплексно оценивают потенциальных заёмщиков и некоторые параметры могут существенным образом повлиять на вероятность одобрения ипотечного кредита, рассказали представители банков.