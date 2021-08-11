Украина отказалась от хранения ядерного топлива в России

Украина больше не будет отправлять отработанное ядерное топливо на хранение и его дальнейшую переработку в Россию. Соответствующие изменения внесли в новую государственную программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года, приводит слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля интернет-портал «Страна.ua».

Отмечается, что главным пунктом документа является строительство и эксплуатация в Чернобыльской зоне отчуждения централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В частности, в это место будут в дальнейшем привозить отходы с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанций (АЭС).

По словам Шмыгаля, отправка отработанного топлива в Россию стоила ежегодно Украине порядка $200 млн. Отказавшись от услуг Москвы, Киев сможет перенаправить эти средства на развитие украинских АЭС.

Изначально о планах Украины об отправке ядерных отходов в Россию стало известно в феврале текущего года. Тогда вице-президент НАЭК «Энергоатом» Герман Галущенко заявил, что речь шла о трёх партиях, которые должны были отправляться в РФ в ближайшие годы. Возможную экономию от отказа он также оценил приблизительно в $200 млн.