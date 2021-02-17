Украина отказалась вывозить ядерные отходы на переработку в Россию

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Украина сэкономит $200 млн после отказа вывозить в 2021 году отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение в Россию. Об этом заявил вице-президент НАЭК «Энергоатома» Герман Галущенко.

Мы официально отказались на этот год от вывоза партий отработанного ядерного топлива в РФ. Речь шла о трех партиях, суммарно где-то по году это экономит компании («Энергоатому» - NEWS.ru) и государству в целом около 200 миллионов долларов, — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что госпредприятие в декабре 2020 года завершило строительство первой очереди центра хранения ядерных отходов (ЦХОЯТ), на котором следующие 100 лет будет храниться отработавшее ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. На нём установлено оборудование американской компании Holtec International. Сейчас ведётся его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.

Ранее у Украины не было своего ЦХОЯТ и она отправляла отходы на переработку и хранение в Россию. Обострение отношений между странами ускорило строительства собственного центра.

Как писал NEWS.ru, предприятие по переработке жидких ядерных отходов заработало на территории Чернобыльской АЭС.

В первую неделю работы завода было переработано свыше 2,7 т таких отходов. По словам специалистов, процесс проходит в несколько стадий. В конечном итоге жидкие отходы преобразуются в твёрдые и после выдержки захораниваются. Предполагалось, что в сутки предприятие будет перерабатывать 42 бочки отходов ёмкостью 200 л, а в год — 10,5 тысячи бочек.