Титов: основной проблемой для бизнеса стала невозможность выплат зарплат

https://static.news.ru/photo/4a16a1e4-9682-11ea-9874-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 85 регионах России более половины из 1,9 тысячи предпринимателей назвали основной трудностью в условиях распространения коронавируса невозможность выплаты сотрудникам зарплаты.

Об этом со ссылкой на опрос ФСО заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Большая часть (51%) опрошенных сообщают, что основная трудность, с которой столкнулся их бизнес, — невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с Фонда оплаты труда, — сказал он на пресс-брифинге.

Также среди трудностей были обозначены невозможность платить налог на имущество и арендную плату (41,5% респондентов), невозможность оплачивать коммунальные платежи (38,7%), трудности с платёжеспособностью контрагентов (39,9%).

Как ранее писал NEWS.ru, правительство России выделило на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей. Господдержка коснётся компаний, которые пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции.