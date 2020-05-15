Титов: основной проблемой для бизнеса стала невозможность выплат зарплат

В 85 регионах России более половины из 1,9 тысячи предпринимателей назвали основной трудностью в условиях распространения коронавируса невозможность выплаты сотрудникам зарплаты.
Об этом со ссылкой на опрос ФСО заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Большая часть (51%) опрошенных сообщают, что основная трудность, с которой столкнулся их бизнес, — невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с Фонда оплаты труда, — сказал он на пресс-брифинге.
Также среди трудностей были обозначены невозможность платить налог на имущество и арендную плату (41,5% респондентов), невозможность оплачивать коммунальные платежи (38,7%), трудности с платёжеспособностью контрагентов (39,9%).
Как ранее писал NEWS.ru, правительство России выделило на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей. Господдержка коснётся компаний, которые пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции.
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