Кабмин выделил на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/89833f20-9567-11ea-8596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Правительство России выделило на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей. Господдержка коснётся компаний, которые пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции.

Выделить Казначейству России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, — приводит распоряжение исполняющего обязанности председателя правительства России Андрея Белоусова «Интерфакс».

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Оно датировано 8 мая 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ выделило медикам Минобороны, ФСБ, ФМБА, Росгвардии и ФСИН 4,8 млрд рублей. Уточняется, что субсидии будут распределены и среди военнослужащих медработников, а также приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании помощи людям с коронавирусной инфекцией.