Правительство РФ выделило медикам Минобороны, ФСБ и ФСИН 4,8 млрд рублей

Кабмин принял решение выделить материальную помощь в размере 4,8 млрд рублей врачам и медперсоналу подведомственных Министерству обороны России, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН, управделами президента учреждений.
Уточняется, что стимулирующие выплаты предназначены в том числе военнослужащим медработникам и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании помощи людям с корвонавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение
Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ приняло решение оказать авиаперевозчикам, пострадавшим от связанного с пандемией коронавируса кризиса, материальную помощь в размере 23,4 млрд рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен