Правительство РФ выделило медикам Минобороны, ФСБ и ФСИН 4,8 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/97341fb6-9564-11ea-a4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин принял решение выделить материальную помощь в размере 4,8 млрд рублей врачам и медперсоналу подведомственных Министерству обороны России, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН, управделами президента учреждений.

Уточняется, что стимулирующие выплаты предназначены в том числе военнослужащим медработникам и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании помощи людям с корвонавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ приняло решение оказать авиаперевозчикам, пострадавшим от связанного с пандемией коронавируса кризиса, материальную помощь в размере 23,4 млрд рублей.