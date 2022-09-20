The Times: отказ от нефти из России чреват дефицитом продовольствия в мире

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Отказ западных стран от покупки российской нефти из-за введенных против Москвы санкций может спровоцировать продовольственный кризис мирового масштаба, пишет The Times со ссылкой на экспертов Банка международных расчетов (БМР). Опасения специалистов связаны с возможным использованием зерна в качестве биотоплива, что повлечет за собой дефицит продовольствия.

Авторы материала также спрогнозировали очередной рост цен на нефть, что чревато увеличением стоимости сельскохозяйственных культур.

Отмечается, что экспорт нефти из России достигает 10% мирового спроса. Страна находится по этому показателю в тройке лидеров вместе с США и Саудовской Аравией. Специалисты БМР убеждены, что отказ от российской нефти станет шоком. Он окажет на мировую экономику «серьезное отрицательное воздействие».

Ранее аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин спрогнозировал резкое падение доходов России от продажи нефти из-за введенных Западом санкций. По его подсчетам, государство лишится $120 млрд долларов в 2023 году. Эксперт предположил, что при резком падении экспорта российским властям, возможно, придется снизить курс рубля: продавая небольшие объемы нефти за дорогие доллары, власти смогут компенсировать выпадающие доходы.