Telegraph: британский инвестфонд избавился от акций Сбербанка

Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management продала акции Сбербанка на фоне нарастающего политического кризиса между Россией и Западом. Инвестфонд скупал ценные бумаги российского банка с 2018 года, сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает , что одним из основателей инвестфонда является депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг. Он отошёл от управления компанией в 2010 году, попав в парламент, но был её консультантом до 2019 года.

Избавляться от акций Сбербанка в Somerset Capital Management начали в 2019 году, последние бумаги были проданы к октябрю 2021 года. Причиной называется падение их стоимости на фоне напряжённости вокруг Украины.

Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия, — пояснил партнёр компании Оливер Кроули.

По его словам, Somerset Capital Management не отказывается от инвестиций в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Россию.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе ведут работу над новыми антироссийскими санкциями, которые способны лишить Россию необходимых товаров, способствующих реализации стратегических амбиций Москвы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В рамках новых решений по санкциям в отношении России рассматриваются меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом.