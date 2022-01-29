Telegraph: британский инвестфонд избавился от акций Сбербанка

Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management продала акции Сбербанка на фоне нарастающего политического кризиса между Россией и Западом. Инвестфонд скупал ценные бумаги российского банка с 2018 года, сообщает The Daily Telegraph.
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Избавляться от акций Сбербанка в Somerset Capital Management начали в 2019 году, последние бумаги были проданы к октябрю 2021 года. Причиной называется падение их стоимости на фоне напряжённости вокруг Украины.
Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия, — пояснил партнёр компании Оливер Кроули.
По его словам, Somerset Capital Management не отказывается от инвестиций в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Россию.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе ведут работу над новыми антироссийскими санкциями, которые способны лишить Россию необходимых товаров, способствующих реализации стратегических амбиций Москвы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В рамках новых решений по санкциям в отношении России рассматриваются меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом.