Боррель: санкции ЕС нацелены на разрушение стратегических амбиций Москвы

В Евросоюзе ведут работу над новыми антироссийскими санкциями, которые способны лишить Россию необходимых товаров, способствующих реализации стратегических амбиций Москвы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём онлайн-блоге. В рамках новых решений по санкциям в отношении России рассматриваются меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом. Также Евросоюз сожалеет, что Москва расширила список официальных лиц Европы, которым был запрещён въезд в страну, и от Европы последует соответствующая реакция на это решение, отметил он.

В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьёзным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций, — говорится в сообщении.

Он добавил, что в ЕС примут ответные меры на запрет России к въезду в страну ряда представителей Европы.

Это решение лишено какого-либо юридического обоснования и прозрачности и будет иметь соответствующую реакцию. С этим решением Россия продолжает нагнетать напряжённость в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации, — добавил он.

Ранее в МИД России сообщили, что решение по расширению чёрного списка для некоторых представителей Европейского союза было принято в рамках ответных мер на односторонние ограничения со стороны Брюсселя. В ведомстве сообщили, что туда вошли главы некоторых европейских частных военных компаний (ЧВК). Кроме того, в перечень включили представителей силовых структур, органов исполнительной и законодательной власти некоторых стран Европейского союза.