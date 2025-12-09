ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:00

Тарифы на свет вырастут дважды в 2026 году: сколько будем платить

Планируемое повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году претерпело изменения. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) скорректировала ранее утвержденный график. Причина — рост НДС до 22%. Из-за него цены на свет вырастут уже в январе. Но полноценный пересмотр самих тарифов произойдет только в октябре. NEWS.ru рассказывает, сколько жители разных регионов РФ будут платить за электроэнергию в 2026 году.

Что известно о повышении тарифов на электроэнергию в 2026-м

ФАС в октябре уже утвердила коридоры тарифов на свет (минимальный и максимальный тарифы для каждого региона) на следующий год. Они должны вырасти не с июля, как это было в последние годы, а с октября.

Однако из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% плата за свет немного поднимется уже с января.

Впрочем, для потребителей этот рост смягчили: в тариф заложили не полные 2%, а только 1,7%. Фактически, если сравнивать цену на электричество в первой половине 2026 года (с новым НДС) и во второй половине 2025 года (без учета старого налога), она останется практически на одном уровне.

Основное же подорожание ожидает потребителей с 1 октября 2026 года — оно составит в среднем 11,3% по стране. Это плановое ежегодное повышение, которое рассчитывается на основе официального прогноза инфляции и экономического развития, и оно не связано напрямую с изменением НДС.

Что касается конкретных цифр в квитанциях, то ФАС устанавливает для каждого региона только «коридор» — минимальную и максимальную возможную цену за киловатт-час. Разница между этими границами составляет 1 копейку. Окончательный тариф внутри этого диапазона утверждают местные власти. Исключение составляют некоторые удаленные территории, например, в Камчатском и Красноярском краях, где действуют особые расценки. Для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей тарифы определяются по отдельной процедуре, установленной специальной правительственной рабочей группой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие тарифы на свет установлены в разных регионах РФ

В разных регионах России повышение тарифов на электроэнергию в 2026 году будет ощущаться по-разному.

  • Москва: с 1 января тариф вырастет на 1,7% — с 7,87 до 8 рублей за киловатт-час. С 1 октября после нового повышения на 11,3% цена достигнет 8,9 рубля.
  • Московская область: рост с января составит 1,6% (с 8,25 до 8,38 рубля за киловатт-час), а с октября — 11,2% (до 9,32 рубля).
  • Санкт-Петербург: тариф увеличится на 1,6% с января (с 6,97 до 7,08 рубля за киловатт-час) и на 11,3% с октября (до 7,88 рубля).
  • Ленинградская область: повышение на 1,7% с января (с 6,59 до 6,7 рубля за киловатт-час) и на 11,2% с октября (до 7,45 рубля).
  • Луганская Народная Республика (ЛНР) — здесь сейчас действует самый низкий в РФ тариф. С января он вырастет всего на 1,1% (с 1,89 до 1,91 рубля за киловатт-час). Однако с 1 октября ожидается значительное повышение, на 49,2%, — до 2,85 рубля за киловатт-час Это связано с политикой выравнивания тарифов с другими регионами России.
  • Иркутская область: в регионе с самым низким тарифом (без учета льгот для новых территорий) рост с января составит 1,1% (с 1,78 до 1,8 рубля за киловатт-час, а с октября — 11,1% (до 2 рублей).
  • Чукотский автономный округ: на территории с самым высоким тарифом повышение с января будет на 1,6% (с 11,36 до 11,54 рубля за киловатт-час), а с октября — на 11,3% (до 12,84 рубля).

Как вырастут тарифы в регионах с соцнормой потребления

В пяти российских регионах, где действует социальная норма потребления электроэнергии, тарифы также повысятся в два этапа в 2026 году. Рост цен будет происходить как на электричество, укладывающееся в норму, так и на сверхнормативное потребление.

В Красноярском крае, где тарифы из этой группы самые низкие, с 1 января цена в пределах соцнормы вырастет на 1,5% — с 3,97 до 4,03 руб./кВт·ч. Сверх нормы подорожание составит 1,6% — с 6,41 до 6,51 руб./кВт·ч. С 1 октября после второго этапа тариф в пределах нормы увеличится на 11,4% (до 4,49 руб./кВт·ч), а сверх нормы — на 11,2% (до 7,24 руб./кВт·ч).

Во Владимирской области, где в этой группе регионов тарифы самые высокие, с 1 января рост в пределах соцнормы составит 1,6% (с 6,94 до 7,05 руб./кВт·ч), а сверх нее — также 1,6% (с 8,3 до 8,43 руб./кВт·ч). С 1 октября повышение продолжится: на 11,2% (до 7,84 руб./кВт·ч) в пределах нормы и на 11,3% (до 9,38 руб./кВт·ч) — сверх нее.

Аналогичные расчеты по двухэтапному повышению в пределах установленных законом пределов произведены и для других регионов с социальной нормой — Забайкальского края, Нижегородской и Орловской областей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему растут тарифы на электроэнергию

Повышение тарифов на электроэнергию вызвано целым комплексом причин. Среди них — изменения в структуре электросетей, затраты на модернизацию коммуникаций и необходимость капитального ремонта генерирующих мощностей, перечислил в беседе с NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Помимо этих отраслевых факторов, макроэкономические параметры, в первую очередь уровень инфляции, оказывают ключевое влияние. По словам эксперта, основное повышение произойдет в октябре 2026 года и в среднем по стране может составить около 10%. При этом в разных регионах цифры будут отличаться. Отдельным фактором, который может вызвать колебания уже с января, станет повышение ставки НДС с 20 до 22%. Однако его влияние на конечную цену для населения может быть незначительным, отмечает Гиринский.

«Включение повышенной налоговой ставки в тариф не всегда приводит к его пропорциональному росту, так как поставщики услуг могут частично компенсировать это изменение за счет других статей затрат», — объясняет он.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь допускает, что с учетом двухэтапной индексации итоговая переплата за год по ЖКУ может превысить первоначальные прогнозы. «Например, для жителей столицы суммарный рост может приблизиться к 17%, а в некоторых краях перешагнуть отметку 20%», — говорит собеседник NEWS.ru.

По его словам, такой график повышений вызван необходимостью ремонта изношенных сетей, а также стремлением избежать резкого, шокового роста нагрузки на платежи граждан.

Наталья Петрова
Н. Петрова
