Стала известна разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин

За последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился с 15% до 6%. Однако женщины всё ещё редко решаются просить денег больше мужчин. Об этом сообщается в исследовании, результаты которого опубликованы на портале SuperJob.

В основу исследования легли предложения вакансий по 30 популярным позициям рынка в Москве и Санкт-Петербурге и данные о зарплатных ожиданиях россиян. Выяснилось, что в столице есть сферы, в которых женщины претендуют на доход выше, чем у мужчин. К таким позициям относятся эколог, архитектор, финансовый аналитик и экономист. Разница в ожиданиях составляет от двух тысяч до 10 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге таких сфер нет.

Самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин наблюдается среди бизнес-аналитиков и программистов — как в Москве, так и в Петербурге. Так, на должности аналитика в столице мужчины хотят получать 170 тысяч рублей, а женщины — 130 тысяч, а на позиции программиста — 180 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. В Санкт-Петербурге запросы среди мужчин составляют 145 тысяч (для аналитиков) и 150 тысяч (для программистов), в то время как женщины рассчитывают на зарплату в 105 тысяч и 125 тысяч рублей соответственно. Эксперты подчёркивают, что в настоящее время уже нельзя говорить о демпинге «женских» заработных плат.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса на рынке труда возник значительный дефицит кадров. Главным фактором такого положения на рынке труда эксперты считают демографическую яму — за последнее десятилетие население России в возрасте 20–24 лет снизилось с 12 млн до 7 млн человек. Другими причинами называются отток мигрантов и нежелание россиян менять работу в нестабильной ситуации. Эксперты отмечают, что самыми востребованными сейчас оказались курьеры, грузчики и строители разных специальностей.