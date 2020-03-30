Общая сумма ущерба от коррупционных преступлений в РФ в 2019 году превышает 55 млрд рублей. Данную информацию огласили сотрудники Гепрокуратуры России.
Как отметили в ведомстве, ущерб от коррупции в 2019 году составил 8,8% от общей суммы ущерба ото всех видов правонарушений, совершённых на территории РФ.
В данный момент погашен ущерб на 4,1 млрд рублей, изъято имущества, денег и ценностей на сумму почти 1,5 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей,
Отмечается, что за 2019 год российские суды удовлетворили 312 исков в рамках дел по возмещению ущерба, причинённого теми или иными коррупционными схемами. Общая сумма исков составила примерно два млрд рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратился к Генпрокуратуре с требованием активизировать борьбу с коррупцией по всем направлениям. Также он отметил необходимость защиты бюджетных средств, которые выделены на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа.
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