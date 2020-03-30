https://static.news.ru/photo/7c3b3a06-7263-11ea-ae77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Общая сумма ущерба от коррупционных преступлений в РФ в 2019 году превышает 55 млрд рублей. Данную информацию огласили сотрудники Гепрокуратуры России.

Как отметили в ведомстве, ущерб от коррупции в 2019 году составил 8,8% от общей суммы ущерба ото всех видов правонарушений, совершённых на территории РФ.

В данный момент погашен ущерб на 4,1 млрд рублей, изъято имущества, денег и ценностей на сумму почти 1,5 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей, передаёт ТАСС сообщение от Гепрокуратуры.

Отмечается, что за 2019 год российские суды удовлетворили 312 исков в рамках дел по возмещению ущерба, причинённого теми или иными коррупционными схемами. Общая сумма исков составила примерно два млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратился к Генпрокуратуре с требованием активизировать борьбу с коррупцией по всем направлениям. Также он отметил необходимость защиты бюджетных средств, которые выделены на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа.