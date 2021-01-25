Судно «Фортуна» продолжило прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

https://static.news.ru/photo/39a57b86-5e79-11eb-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом журналистам сообщили в Nord Stream 2.

Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями, — цитирует ТАСС представителей компании.

Ранее стало известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна» вернулась в район работ. По данным системы отслеживаний судов Refinitiv, туда же отправились ещё девять российских судов. В тот же день трубоукладчик «Академик Черский» вышел из Калининграда и направился в немецкий порт Висмар.

Американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Фортуна» и его владельца. Эти санкции являются первым реальным прецедентом введения ограничений против участников проекта, хотя в Вашингтоне о них говорят длительное время.

Газопровод «Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Ранее от участия в строительстве из-за угрозы санкций со стороны США отказалась немецкая компания Bilfinger SE, специализирующаяся на строительстве и инжиниринге. Также норвежский сертификатор DNV GL заявил о приостановке работ в рамках проекта, связанных с морскими судами.

Как сообщал NEWS.ru, в правительстве ФРГ призвали не связывать судьбу газопровода «Северный поток — 2» с задержанием оппозиционера Алексея Навального.