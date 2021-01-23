Судно «Фортуна» вернулось к месту строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/fd258336-5cbb-11eb-9e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: мртс.рф

Судно «Фортуна», способное завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», вернулась в район работ. Об этом говорят данные системы отслеживания судов Refinitiv.

Отмечается, что судно направилось к датско-германской границе. Туда же следуют ещё девять российских судов. На месте оно должно начать укладку труб в водах королевства, сообщает Reuters.

В тот же день трубоукладчик «Академик Черский» вышел из Калининграда и направился в немецкий порт Висмар.

Ранее стало известно, что американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца. Эти санкции являются первым реальным прецедентом введения ограничений против участников проекта, хотя в Вашингтоне о них говорят длительное время.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Как сообщал NEWS.ru, немецкая компания Bilfinger SE, занимающаяся строительством и инжинирингом, отказалась от участия в проекте «Северный поток — 2» из-за страха перед возможным введением санкций от американской стороны.