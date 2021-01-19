США внесли в санкционный список трубоукладчик «Фортуна» и его владельца

https://static.news.ru/photo/ee07548e-5a71-11eb-bac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца.

Ограничения введены в соответствии с законом CAATSA (Противодействие противникам Америки посредством санкций), сообщает Минфин США.

В санкционный список также попал владелец судна — ООО «КВТ-РУС». Американские фирмы не смогут проводить с этой компанией валютные и банковские операции, у неё будут заблокированы активы и имущество, в том случае, если оно есть на территории США.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков высказал мнение, что Вашингтон вряд изменит свою позицию по «Северному потоку — 2» и от новой администрации США точно не стоит ждать послаблений. Сенатор уверен, что никакие заявления немецкой стороны не защитят проект от американского давления и санкций.

Аналитик Валерий Вайсберг заявил, что все участники проекта «Северный поток — 2» осознают риски возможного введения против них американских санкций, но не отказываются от участия в строительстве. Он подчеркнул, что решение о завершении проекта уже принято и навряд ли его пересмотрят. Вайсберг считает, что Штаты не торопятся вводить санкции против тех или иных компаний, поскольку хотят пересмотра структуры газового и нефтяного рынка Европы, а не закрытия проекта.

Специалист отметил, что санкции против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца являются первым реальным прецедентом введения санкций против участников проекта, хотя о них в Вашингтоне говорят уже давно.

Как писал NEWS.ru, «Газпром» предупредил, что из-за иностранного давления работы по достройке газопровода «Северный поток — 2» могут быть временно приостановлены. Регуляторы отдельных государств могут поменять решение относительно разработки проекта из-за напряжённых отношений между странами.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.