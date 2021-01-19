Первая немецкая компания отказалась от участия в "СП-2" из-за санкций США

https://static.news.ru/photo/6467a736-5a73-11eb-93e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте «Северный поток-2» из-за страха перед возможным введением санкций от американской стороны в отношении компании. Таким предприятием стала Bilfinger SE, занимающаяся строительством и инжинирингом.

Согласно электронной переписке, которая просочилась в местную прессу, компания уведомила США о том, что намерена соблюдать нормы американского закона о санкциях PEESCA и разрывает все контракты с «Северным потоком-2».

Уточняется, что Bilfinger SE уже уведомили о своём решении проектную компанию. Тем не менее, как пишут журналисты газеты Bild, «русские не прореагировали».

Поэтому в Мангейме теперь опасаются, что «Северный поток 2» подаст в суд, — пишет издание.

Стоит заметить, что у отказавшейся компании изначально было несколько контрактов с проектом. В частности, Bilfinger SE должна была разработать системы безопасности для газопровода. Общая сумма контрактов составляет примерно €15 миллионов.

Ранее NEWS.ru писал, что американские власти внеслив санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца. Ограничения введены в соответствии с законом CAATSA (Противодействие противникам Америки посредством санкций), сообщает Минфин США.

До этого специалисты Восточного комитета германской экономики (OAOEV) рассказали, чем грозит остановка строительства газопровода «Северный поток — 2». По их словам, попытки прервать запуск проекта являются недальновидными и могут привести к повышению цен на газ и электроэнергию для Европы.