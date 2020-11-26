Сертификатор опроверг сообщения о полном уходе из «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/baf607a4-3012-11eb-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Норвежский сертификатор DNV GL не отказывается от работы в проекте по строительству газопровода «Северный поток — 2». В компании уточнили, что речь идёт лишь о прекращении работ, связанных с морскими судами.

Под новые американские санкции попадает инспектирование судов, а также установленного на них оборудования. От оказания этого спектра услуг в организации-сертификаторе решили отказаться. Как сообщает РБК со ссылкой на норвежскую компанию, в DNV GL отметили, что не прекращают работ, связанных с инспектированием труб газопровода.

Ранее в рамках проекта норвежская компания занималась документацией и проверкой соответствия стандартам строительных работ. Кроме того, специалисты DNV GL следили за тестированием оборудования, использовавшегося на судах при укладке газопровода. После окончания строительства компания должна выдать сертификат соответствия.

Как сообщал NEWS.ru, норвежский сертификатор DNV GL покинул проект «Северный поток — 2» из-за возможных санкций в отношении участников строительства газопровода со стороны США. Компания приняла решение после того, как в Вашингтоне анонсировали расширение санкционного списка по «Северному потоку — 2». Новые ограничения коснутся не только организаций, участвующих в строительстве, но и оказывающих услуги в рамках проекта.

Строительство «Северного потока — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект «Северный поток — 2» по-прежнему сталкивается с противодействием со стороны США. Как заявил официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper, Вашингтон всё ещё пытается подорвать проект, который так важен для «энергетической безопасности Европы».