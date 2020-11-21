В Uniper рассказали о попытках США подорвать «Северный поток 2»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Проект «Северный поток 2» по-прежнему сталкивается с противодействием со стороны США. Как заявил официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper, Штаты всё ещё пытаются подорвать проект, который столь важен для «энергетической безопасности Европы».

Проект, напомним, предполагает строительство двух линий газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода должна составить 55 млрд кубометров газа в год. Единственным акционером проекта является «Газпром», ряд европейских партнёром финансируют проект на сумму до €950 млн каждый.

Uniper c сожалением отмечает, что США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект «Северный поток 2», который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы. Это явное посягательство на европейский суверенитет, — цитирует представителя компании РИА Новости.

Он подчеркнул, что компания поддерживает контакты с официальными органами в связи с возможными санкциями США. При этом содержание переговоров не раскрывается.

Отмечается, что Восточный комитет немецкой экономики призвал Штаты отказаться от санкций по «Северному потоку 2». Соответствующее обращение было направлено спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее NEWS.ru писал, что США усилили давление на участников «Северного потока 2». Представители Соединённых Штатов контактируют с фирмами, которые причастны к реализации, и предупреждают об угрозе санкций.