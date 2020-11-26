Сертификатор «Северного потока — 2» покинул проект из-за угрозы санкций

https://static.news.ru/photo/ec0a59f8-2fef-11eb-936d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Норвежский сертификатор DNV GL покинул проект «Северный поток — 2» из-за возможных санкций в отношении участников строительства газопровода со стороны США.

Компания приняла решение после того, как в Вашингтоне анонсировали расширение санкционного списка по «Северному потоку — 2». Новые ограничения коснутся не только организаций, участвующих в строительстве, но и оказывающих услуги в рамках проекта.

Мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащённых судов, обслуживающих проект «Северный поток — 2», подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие [закона о защите энергетической безопасности] PEESA, — приводит РИА Новости слова представителя DNV GL.

В рамках проекта норвежская компания занималась документацией и проверкой соответствия стандартам строительных работ. Кроме того, специалисты DNV GL следили за тестированием оборудования, использовавшегося на судах при укладке газопровода. После окончания строительства компания должна была выдать сертификат соответствия.

Строительство «Северного потока — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект «Северный поток — 2» по-прежнему сталкивается с противодействием со стороны США. Как заявил официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper, Вашингтон всё ещё пытается подорвать проект, который так важен для «энергетической безопасности Европы».