В правительстве ФРГ призвали не связывать судьбу СП-2 с Навальным

https://static.news.ru/photo/3428cf26-5e71-11eb-ba38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Координатор правительства ФРГ по делам с Россией Йоханн Заатхофф выступил против новых антироссийских санкций и призвал не связывать судьбу газопровода «Северный поток — 2» с задержанием оппозиционера Алексея Навального. Газета Saarbrücker Zeitung опубликовала отрывки из интервью с политиком, которое выйдет 25 января.

Власти Евросоюза в настоящее время обсуждают возможность введения санкций в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным. В Европарламенте ранее приняли резолюцию, требующую от стран ЕС «незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта „Северный поток — 2“», а также «чувствительно усилить» санкции в отношении РФ из-за задержания оппозиционного политика.

По словам Заатхоффа, темы «Северного потока — 2» и Навального не связаны друг с другом, а новые санкции в отношении Москвы не смогут решить проблему. При этом немецкий политик призвал освободить всех задержанных на демонстрациях в российских городах 23 января.

Когда люди на демонстрациях хотят выразить своё мнение, они должны делать это без боязни государственного насилия, ареста или других репрессий. Немедленное освобождение мирных демонстрантов и Алексея Навального было бы первым шагом, чтобы восстановить утраченное доверие (к властям РФ. — NEWS.ru), — заявил Заатхофф ранее медиагруппе RND.

«Северный поток — 2» после завершения строительства свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Как сообщал NEWS.ru, министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила накануне, что при резкой остановке строительства «Северного потока — 2» Германия бы столкнулась с судебными разбирательствами. Газопровод строится не первый год, и все договоры, связанные с ним, были заключены очень давно, напомнила министр.