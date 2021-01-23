Берлин: Германию бы засудили при отказе от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/f04a3f22-5dbe-11eb-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

При резкой остановке строительства «Северного потока — 2» Германия бы столкнулась с судебными разбирательствами. Об этом сообщила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

Газопровод строится не первый год, и все договора, связанные с ним, были заключены очень давно, напомнила министр в беседе с медиагруппой RND.

Трубопровод почти готов, он одобрен в правовом порядке. Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надёжности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством, — сказала она.

По двум веткам «Северного потока — 2» будут поставлять до 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод протянулся от российского побережья через Балтийское море до Германии. США активно пытаются помешать строительству и периодически запугивают участников проекта, вводя против них санкции.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент рассмотрел и принял резолюцию с требованием остановить строительство «Северного потока — 2». Причиной стал арест блогера Алексея Навального.

В ответ 22 января новый лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии Армин Лашет заявил, что строительство газопровода не имеет никакого отношения к ситуации с Навальным. ХДС в данный момент является правящей партией в стране, а Лашет — потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера.