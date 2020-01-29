https://static.news.ru/photo/707f083e-4255-11ea-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Студенты назвали компании, где им больше всего хотелось бы работать. Первую строчку рейтинга занимает «Яндекс», где изъявили желание трудиться после вуза 23% опрошенных.

IT-компании занимают и остальные строчки рейтинга. На втором месте оказался Google с 22,6% голосов, на третьем — Apple (15,7%), говорится в исследовании сервера поиска вакансий Future Today.

Далее желаемая работа видится в «Газпроме» (14,5%), Сбербанке (8,1%), BMW Group, (7,4%) «Газпром нефть» (7,2%). Студенты хотят работать в Mail.ru Group (6,6%), «Роснефти» (6,6%) и Coca-Cola (5,7%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане России в возрасте от 18 до 23 лет в 2019 году чаще всего искали работу по профессии продавца-консультанта. На втором месте по популярности среди молодёжи оказалась работа официанта.