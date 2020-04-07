Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти на три месяца

https://static.news.ru/photo/004e1954-78cb-11ea-8116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стали известны подробности предстоящего соглашения ОПЕК+. Страны обсуждают возможность сокращения добычи нефти сроком на три месяца.

Три месяца. Я думаю, что сделка может быть заключена с мая, так как поставки на апрель уже расписаны, — подчеркнул источник ТАСС в организации.

По данным собеседника агентства, сокращение предполагается с мая до конца июля 2020 года как минимум. Другой источник добавил, что чёткого срока пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском Минэнерго подтвердили участие страны в заседании ОПЕК+ 9 апреля.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.