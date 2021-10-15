Страны ЕС не исключили торговой войны с Великобританией

Ведущие страны Евросоюза потребовали от Брюсселя разработки плана действий на случай торговой войны с Великобританией. В числе возможных шагов рассматривают ограничение доступа Великобритании к энергопоставкам, введение тарифов на британский экспорт или прекращение двустороннего торгового соглашения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Как сообщается, принятие жёстких мер в отношении Лондона обсуждалось на встрече представителей Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Испании с заместителем главы Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем. Страны сообщества хотят, чтобы ЕК была готова к ответным шагам, если Соединённое Королевство приостановит действие торгового соглашения, касающегося Северной Ирландии.

13 октября Еврокомиссия обнародовала предложения об изменениях протокола, которые призваны упростить контроль продукции в портах Северной Ирландии во избежание дефицита товаров и роста социальной напряжённости. Соединённое Королевство заявило о необходимости специального арбитражного органа, который будет следить за соблюдением договора. Эти темы будут обсуждаться на брюссельской встрече Шефчовича и представителя премьер-министра Великобритании по Brexit Дэвида Фроста, которая состоится до конца дня.

Согласно торговому соглашению между ЕС и Великобританией Северная Ирландия покинула Евросоюз в составе королевства, но осталась членом таможенного союза. Это привело к введению контрольных процедур в североирландских портах для товаров из других частей Соединённого Королевства. Из-за бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были затруднены, что вызвало недовольство населения.

Страны ЕС добиваются разработки юридически обоснованных, соразмерных и решительных ответных мер. Как отметил один из дипломатов, в качестве одной из таких мер рассматривается прекращение поставки энергоресурсов. Из ЕС в Великобританию поставляется около 10% потребляемой электроэнергии и 12% природного газа.

Ранее сообщалось, что 53% британцев расценили выход Великобритании из ЕС как «идущий плохо», противоположного мнения придерживаются лишь 18% опрошенных. Количество британцев, которые положительно относятся к выходу из ЕС, по сравнению с июнем снизилось на 7% и составило 18%.

Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Старый формат экономических отношений сохранялся на время действия переходного периода — до конца 2020-го. В начале этого года вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами. Таким образом, выход Соединённого Королевства из ЕС по процедуре Brexit был завершён.