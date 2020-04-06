Стоимость биткоина вновь превысила $7000

https://static.news.ru/photo/42238036-77e4-11ea-afc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суммарная капитализация виртуальных денег в мире достигла $197 млрд. Стоимость биткоина вновь превысила отметку в $7000 за единицу во время торгов 6 апреля 2020 года. Рост составил 4%.

Все топ-40 криптовалют, кроме стейблкоинов, попали в «зелёную зону». Ethereum за последние сутки подорожал на 5%, до $150, XRP — на 3%, до $0,184. Больше всех прибавил курс Stellar — на 10%, до $0,0457. Доля биткоина на рынке опустилась до 65,3%.

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв не рекомендовал в настоящее время вкладываться в криптовалюту, потому что это ещё развивающийся, «дикий» рынок, который невозможно предсказать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти РФ готовят компании к кризисному сценарию, при котором один баррель нефти будет стоить $10, а за один доллар будут давать 89 рублей. При неблагоприятном варианте развития пандемии коронавируса карантин в стране продлят до конца сентября. Об этом говорится в документе, разработанном Минпромторгом.

По первому сценарию будет дана оценка готовности предприятий работать в условиях продления карантина до конца июня. При этом предполагается, что стоимость нефти марки Urals будет на уровне $20 за баррель до конца 2020 года. Инфляция по этому сценарию составит 4,5% по году, а курс доллара — более 80 рублей до конца года.