Ставки по ипотеке в России вернулись к февральскому минимуму

https://static.news.ru/photo/3162c7a8-9921-11ea-93dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставки по ипотечным кредитам в середине мая снизились до минимальных значений и почти достигли уровня февраля. В 15 лидирующих банках деньги на новостройки готовы давать в среднем под 8,59% годовых, а на готовое жильё — под 8,86%.

В середине марта под влиянием экономической неопределённости некоторые банки повысили ставки.

По данным ДОМ.РФ, на которые ссылается ТАСС, снижению стоимости ипотеки способствовал переход Банка России к стимулирующей денежно-кредитной политике. В апреле регулятор понизил ключевую ставку до 5,5% и не исключил её уменьшения в июне.

При сохранении текущей динамики удешевление ипотеки продолжится, считают специалисты. С учётом льготных программ средневзвешенная ставка на первичном рынке может уменьшиться до 6,9%. При этом разница между «ценой» кредита на жильё первичного и вторичного рынков достигнет 1-1,5 процентного пункта, что будет способствовать перераспределению спроса в пользу нового жилья, полагают эксперты.

В 2020 году таких кредитов может быть выдано около 1 млн на общую сумму 2,5 трлн рублей.

Ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ирина Жигина посоветовала не брать ипотеку, если у заёмщика нет 70% от стоимости квартиры. Как писал NEWS.ru, взяв кредит во время неустойчивой ситуации на фоне пандемии, человек может лишиться заработка и оказаться в долговой яме.