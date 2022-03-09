Стало известно о сокращении судоходства вблизи портов России из-за санкций

Объёмы судоходства вблизи морских портов России сократились на 30% после введения международных санкций и ухода многих корпораций из страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сервис Progect44, изучающий цепочки поставок и логистику. Кроме того, 7 марта количество свободных кораблей в России в три раза превышало аналогичный показатель неделей ранее — 28 февраля.

Аналитики и представители компаний отметили , что пока рано судить о масштабе влияния нынешнего конфликта на цепочки морских поставок, а данные сервиса Project44 нестабильны. При этом отмечается, что несколько стран закрыли свои порты для кораблей из России, а ряд крупных судоходных компаний приостановили выполнение рейсов в российские порты. В их числе значатся крупнейшие мировые контейнеровозы Mediterranean Shipping Co. и Maersk.

Ранее министр рыболовства Норвегии Бьорнар Скьяран заявил, что Норвегия считает важным поддерживать сотрудничество с Россией в области рыболовства и поэтому не будет закрывать экономическую зону для рыболовных судов РФ. Он отметил, что забота о сотрудничестве в области рыболовства имеет основополагающее значение для интересов его страны: закрытие портов может вызвать серьёзные последствия для ловли трески.

Для российских кораблей уже закрыла свои порты Британия, возможность принятия таких же мер рассматривает ЕС. Если Норвегия решит последовать этому решению, то это может вызвать серьёзные последствия для ловли трески. На сегодня Норвегия и Россия разделяют квоты на ловлю трески примерно поровну, российские суда имеют право на ловлю рыбы в норвежских водах. Совместными усилиями странам удалось контролировать поголовье трески, отмечает NRK. В результате показатель по поголовью рыбы считается одним из самых крупных и устойчивых в мире.