Стало известно, кому в РФ повысят зарплаты с 1 октября

https://static.news.ru/photo/90a42450-ee22-11e9-b576-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В России с 1 октября оклады военнослужащих увеличатся в 1,037 раза. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам Редина, рост жалованья коснётся тех , кто проходит военную службу по контракту, по призыву увеличится зарплата у сотрудников национальной гвардии, сотрудников, имеющих специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов.

Эксперт подчеркнул, что ежегодный рост зарплаты с учётом инфляции на очередной финансовый год военным гарантирует закон.

При этом юрист напомнил, что с 2013 по 2018 год эта правовая норма была заморожена и индексации в течение пяти лет не проводились.

Однако затем положение о ежегодном повышении денежного довольствия военнослужащим вновь стало действовать, с 2018 года индексация была возобновлена, — резюмировал Егор Редин.

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