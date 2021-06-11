Стало известно, кому в РФ повысят зарплаты с 1 октября

В России с 1 октября оклады военнослужащих увеличатся в 1,037 раза. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин.
По словам Редина, рост жалованья
Эксперт подчеркнул, что ежегодный рост зарплаты с учётом инфляции на очередной финансовый год военным гарантирует закон.
При этом юрист напомнил, что с 2013 по 2018 год эта правовая норма была заморожена и индексации в течение пяти лет не проводились.
Однако затем положение о ежегодном повышении денежного довольствия военнослужащим вновь стало действовать, с 2018 года индексация была возобновлена, — резюмировал Егор Редин.
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