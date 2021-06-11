Россиянам рассказали, на что поменять доллары

https://static.news.ru/photo/dcebda3c-f935-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам посоветовали не ограничиваться валютными депозитами в банках, так как они приносят не очень высокий доход. Как рассказал агентству ПРАЙМ главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян, есть несколько валютных активов, которые могут подойти инвесторам.

Речь идёт о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, инвестирование в индивидуальный портфель акций, — сказал аналитик.

Так, при покупке государственных или корпоративных еврооблигаций можно получить более высокий доход, чем при вложении в депозитные валютные счета. При этом у инвестора есть возможность оценить и выбрать более надёжного эмитента.

ETF или БПИФ будут интересны в основном ретейл-инвесторам, у которых есть брокерские счета, потому что у них есть масса преимуществ. Например, реинвестирование дивидендов внутри самого индекса, налоговые льготы при продолжительном владении активом.

Российский рубль может серьёзно укрепиться по отношению к доллару. Это произойдёт при продолжающемся росте цен на нефть, сохранении ЦБ курса на повышение ключевой ставки и мягкой монетарной политике Федрезерва с другими центробанками мира. Об этом ранее сообщила аналитик Анна Зайцева.