Аналитик предсказал, когда доллар рухнет до 60 рублей

https://static.news.ru/photo/0244de90-3736-11ea-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Российский рубль действительно может серьёзно укрепиться по отношению к доллару. Это произойдёт при продолжающемся росте цен на нефть, сохранении ЦБ курса на повышение ключевой ставки и мягкой монетарной политике Федрезерва с другими центробанками мира. Об этом сообщила агентству ПРАЙМ аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Она считает , что у нефти ещё есть потенциал к росту, особенно при выходе из коронавирусного кризиса большинства стран мира. Хотя в условиях высокого спроса она не исключает, что страны начнут наращивать добычу, что помешает существенному росту котировок.

Что касается денежно-кредитной политики Банка России, то он по-прежнему оценивает инфляционные риски как высокие и не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, — сказала Зайцева.

По её словам, привлекательность рубля для инвесторов будет возможна при возвращении инфляции к 4%, что приведёт к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область.

По поводу монетарной политики ФРС аналитик считает, что здесь многое будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается полностью отказываться от доллара в резервах.