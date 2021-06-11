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Аналитик предсказал, когда доллар рухнет до 60 рублей

03:26, 12 июня 2021
Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Российский рубль действительно может серьёзно укрепиться по отношению к доллару. Это произойдёт при продолжающемся росте цен на нефть, сохранении ЦБ курса на повышение ключевой ставки и мягкой монетарной политике Федрезерва с другими центробанками мира. Об этом сообщила агентству ПРАЙМ аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Она считает, что у нефти ещё есть потенциал к росту, особенно при выходе из коронавирусного кризиса большинства стран мира. Хотя в условиях высокого спроса она не исключает, что страны начнут наращивать добычу, что помешает существенному росту котировок.

Что касается денежно-кредитной политики Банка России, то он по-прежнему оценивает инфляционные риски как высокие и не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, — сказала Зайцева.

По её словам, привлекательность рубля для инвесторов будет возможна при возвращении инфляции к 4%, что приведёт к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область.

По поводу монетарной политики ФРС аналитик считает, что здесь многое будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается полностью отказываться от доллара в резервах.

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