ЦБ не будет полностью отказываться от доллара

https://static.news.ru/photo/8c0bef18-cab7-11eb-8dd1-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается полностью отказываться от доллара в резервах. Об этом пишет ТАСС.
Мы не намерены полностью отказываться от доллара. Тем не менее валютная структура резервов отражает разного рода риски, в том числе и экономического характера,— сказала она в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета.
На ПМЭФ-2021 министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от долларов в структуре Фонда национального благосостояния. Он отметил, что российские власти решили снизить и долю британского фунта. По его словам, доллары заместят увеличением вложения в евро, юань и золото.