ЦБ не будет полностью отказываться от доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Мележенкова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Миллиардер Олег Дерипаска считает безумием решение Банка России о повышении ключевой ставки до 5,5%. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике, — говорится в его публикации. Ранее Банк России повысил ключевую...