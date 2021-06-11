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ЦБ не будет полностью отказываться от доллара

16:17, 11 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается полностью отказываться от доллара в резервах. Об этом пишет ТАСС.

Мы не намерены полностью отказываться от доллара. Тем не менее валютная структура резервов отражает разного рода риски, в том числе и экономического характера, сказала она в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета.

На ПМЭФ-2021 министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от долларов в структуре Фонда национального благосостояния. Он отметил, что российские власти решили снизить и долю британского фунта. По его словам, доллары заместят увеличением вложения в евро, юань и золото.

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