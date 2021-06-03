Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ

https://static.news.ru/photo/e81fc048-c45b-11eb-90aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, доллары заместят увеличением в евро, юань и золото. Правительство намерено внести соответствующие изменения в течение ближайшего месяца. Он отметил, что российские власти решили снизить долю британского фунта.

В долларах — 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золото 20%, в фунты и иены по 5%, — пояснил Силуанов.

Министр также уточнил, что оператором в части покупок золота выступает Центральный банк России. Именно он определяет структуру своих активов для ФНБ и долю в них фонда.

Ранее сообщалось, что первый зампред Банка России Сергей Швецов назвал нецелесообразной трату средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обеспечение зарплат гражданам страны, поскольку при таком использовании денег фонда хватит всего лишь на три года.