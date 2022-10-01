Стало известно, как изменятся условия банков с 1 октября Аналитик Ващелюк: банки начнут добавлять в договоры таблицы с параметрами вклада

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В России с 1 октября банки становятся обязаны добавлять в договоры таблицы с основными параметрами вклада. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Она отметила, что такая таблица должна позволить более понятно изложить информацию об условиях и возможностях вклада.

По словам Ващелюк, договоры о банковском вкладе представляют собой весьма объемный текст, в нем не выделены ключевые параметры продукта — вид, сумма и валюта вклада, возможность пополнения, срок и дата возврата, процентная ставка и ряд других аспектов. Предполагается, что все они будут содержаться в новой таблице.

Также в договоре, по словам эксперта, необходимо четко прописывать переменную процентную ставку и ее изменения. Кроме того, банкам следует указывать процентную ставку при досрочном снятии всех средств или их части, размер неснижаемого остатка и возможность досрочного возврата части вклада.

На прошлой неделе Центробанк впервые с начала марта зафиксировал повышенный спрос россиян на наличные. По итогам 23 сентября, объем бумажных денег в обращении в России вырос на 114,2 млрд руб., а днем ранее — на 132,1 млрд. В последний раз сопоставимый рост наблюдался 4 марта — тогда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.

Всего за три дня с момента объявления президентом Владимиром Путиным о частичной мобилизации объем наличных в обращении увеличился на 260,5 млрд руб.