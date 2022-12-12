Стало известно, где в Европе меньше всего тратят на еду Рейтинг: жители Люксембурга тратят на продукты питания наименьшую часть семейного бюджета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди жителей Европы наименьшую часть семейного бюджета на продукты питания тратят жители Люксембурга. Больше всего денег на еду уходит в Казахстане. Россия находится в этом рейтинге на 31 месте. Об этом свидетельствуют исследования РИА Новости.

По данным экспертов, доля расходов на продукты питания в бюджете семей является одним из важных экономических и социальных показателей, характеризующих условия жизни граждан в стране. В странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни доля расходов на питание, как правило, невысока. В странах с низким уровнем доходов картина кардинально иная. Рейтинг был составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.

Первое место занял Люксембург. По данным исследования, жители этой страны тратят на покупку продуктов питания 8,4% своего бюджета. На втором месте идут Нидерланды, на третьем Великобритания с показателями 8,7% и 10,5%,соответственно. В целом верхнюю часть списка занимают экономически развитые страны Западной Европы.

Наиболее существенная доля трат на питание наблюдается у граждан бывшего СССР и стран Восточной Европы. На последнем месте находится Казахстан с показателем 53% бюджета. Более 35% своих средств используют на покупку продуктов питания в Молдавии, Северной Македонии, Белоруссии и Болгарии.

В России показатель составляет 32,3%, она находится на 31 месте рейтинга.

Также эксперты проанализировали траты граждан Европы на алкоголь и табачные изделия. Самая низкая доля расходов бюджета приходится на граждан Люксембурга, Германии, Португалии, Кипра и Испании, где траты не превышают 1,8% бюджета. Больше всего денег уходит на вредные привычки у жителей Румынии (8,1%), Финляндии (5,2%), Болгарии (5%).

В этом рейтинге Россия делит 23-24 места со Словакией с показателем 3%.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оказалась самая высокая по сравнению со всеми остальными российскими регионами стоимость продуктовой корзины. При этом Москва находится лишь на третьей строчке этого рейтинга, уступив даже подмосковным Химкам. Четвертыми по стоимости продуктовой корзины стали Мытищи, а пятым городом — Уфа. Также в десятку рейтинга попали такие города, как Екатеринбург, Краснодар и Казань.